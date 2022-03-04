"Київводоканал" закликає киян за можливості оплачувати рахунки за послуги водопостачання

АК "Київводоканал" закликає киян за можливості оплачувати рахунки за послуги для забезпечення стабільної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

"Ми розуміємо, що зараз не кожен із вас може оплатити послуги. Але ми звертаємось до тих киян, у кого є така можливість: будь ласка, сплатіть за послуги водопостачання та водовідведення, хоча б частково. Підтримайте нас, адже ми не можемо зупинити роботу підприємства та залишити киян без води й каналізації", - повідомляється на сторінці "Київводоканалу" у Facebook.

Підприємство також просить за можливості оплачувати послуги через електронні сервіси: особистий кабінет на сайті "Київводоканалу", мобільні застосунки банків, платіжні онлайн-системи, через боти в месенджерах Viber і Telegram.

"Якщо не вдасться передати показники - нарахування проведуть за вашим середнім споживанням", - уточнює "Київводоканал".