Стефанчук обговорив із Мецолою та головами парламентів країн-членів Євросоюзу підтримку невідкладного членства України в ЄС

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук із президентом Європарламенту Робертою Мецолою та головами парламентів держав-членів Європейського Союзу обговорив подальші кроки щодо протидії російській агресії, серед яких підтримка невідкладного членства України в ЄС, необхідність розширення санкцій.

"Під час розмови з президентом Європарламенту Робертою Мецолою та головами парламентів держав-членів ЄС зосередився на кроках, які варто зробити з метою протидії російській агресії. Це продовження санкційного тиску на РФ. Коло російських банків, відключених від SWIFT, має бути розширено. Очікуємо відмови європейських партнерів від російської сировини. Збільшення фінансування ЗСУ, які на сьогодні стоять на сторожі не лише України, а й усього цивілізованого світу. Підтримка невідкладного членства України в ЄС", - написав Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбуці.

Спікер також порушив питання щодо режиму no-fly zone над Україною, забезпечення мешканців продуктами харчування та ліками, облаштування "зелених коридорів" для евакуації населення.

"Крім того, я попросив про повне припинення будь-яких контактів із російськими депутатами за парламентською лінією. Постійні делегації РФ у парламентських асамблеях різних міжнародних організацій мають повністю ізолюватися до припинення агресії", - додав голова ВР.

Джерело: https://www.facebook.com/100058105416952/posts/372241104722734/