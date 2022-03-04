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14:20 04.03.2022

НСЗУ пропонує на період воєнного часу оплачувати медзакладам фіксовані суми без урахування даних щодо фактично наданих медпослуг

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Національна служба здоров'я України (НСЗУ) пропонує на період воєнного часу оплачувати медзакладам фіксовані суми без урахування даних щодо фактично наданих медпослуг.

"НСЗУ ініціювала зміни до нормативно-правових документів. Вони припускають, що на період воєнного стану заклади отримуватимуть фіксовані суми коштів, щоб забезпечити безперебійне надання медичної допомоги українцям", - повідомила НСЗУ.

У Нацслужбі уточнили, що ініціатива спрямована на забезпечення лікарням стабільних оплат незалежно від технічної можливості вести медзаписи в електронній системі охорони здоров'я.

Теги: #послуги #нсзу #оплати
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