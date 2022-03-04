НСЗУ пропонує на період воєнного часу оплачувати медзакладам фіксовані суми без урахування даних щодо фактично наданих медпослуг

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) пропонує на період воєнного часу оплачувати медзакладам фіксовані суми без урахування даних щодо фактично наданих медпослуг.

"НСЗУ ініціювала зміни до нормативно-правових документів. Вони припускають, що на період воєнного стану заклади отримуватимуть фіксовані суми коштів, щоб забезпечити безперебійне надання медичної допомоги українцям", - повідомила НСЗУ.

У Нацслужбі уточнили, що ініціатива спрямована на забезпечення лікарням стабільних оплат незалежно від технічної можливості вести медзаписи в електронній системі охорони здоров'я.