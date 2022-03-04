Події

14:09 04.03.2022

СБУ: У Дніпрі затримано агента спецслужб РФ, у Луганську - бойовика, на Черкащині - проросійського агітатора

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СБУ продовжує викривати ворожих агентів та диверсантів - у всій країні спецпризначенці СБУ знешкоджують російську агентуру та бойові загони окупантів, інформують у СБУ.

У повідомленні української спецслужби в Телеграм-каналі наголошується, що в Луганській області викрили бойовика "ЛНР", який у супроводі російських військових прибув до м. Біловодська, оголосив себе керівником військово-цивільної адміністрації та вимагав повного підпорядкування всіх органів місцевої влади.

"Окупант заявив, що Біловодськ тепер є територією "ЛНР" і закликав місцевих жителів та правоохоронців забезпечити йому та російським військам підтримку", - йдеться у повідомленні. Стосовно нього відкрито справу за ч. 1 ст. 109 КК.

У Вінницькій області, за інформацією СБУ, виявлено сховок зі зброєю та вибухівкою, який було замасковано в лісосмузі на території області.

"У Дніпрі затримано агента спецслужб РФ, який поширював матеріали, де схвалював агресію РФ проти України і пропонував мирним громадянам об'єднуватися навколо ідей "російського світу". Чоловік виправдовував варварські дії окупантів, які розстрілюють мирних людей і здійснюють ракетно-бомбові удари по житлових кварталах наших міст", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, як інформують в українській спецслужбі, на Черкащині викрито проросійського агітатора, яка поширювала в соцмережах пропаганду країни-агресора та панічні настрої. "Також вона поширювала фейки щодо діяльності органів державної влади та подавала викривлені дані про воєнний стан", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні уточнюється, що все це затримання було протягом минулої доби, 3 березня.

У СБУ також інформують, що співробітники спецслужби беруть активну участь в евакуації мирних жителів. Зокрема, за добу було вивезено понад тисячу жінок та дітей із території Київської області.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3811

Теги: #війна #затримання #зрадники
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