Події

13:39 04.03.2022

Черги легкових авто та пішоходів на пунктах пропуску до ЄС та Молдови майже відсутні – Держприкордонслужба

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Переважна більшість пунктів пропуску на кордоні України та ЄС нині працюють без черг і для легкових автомобілів, і для пішоходів, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.

Згідно з його інформацією у Facebook на 12:00 п'ятниці, на кордоні з Польщею черги пішоходів залишалися у пункті пропуску "Краківець" – 800 осіб та "Шегині" – 200 осіб, легкових автомобілів – "Краківець" – 40 авто та "Угринів" – 30 авто.

На решті пунктів пропуску до Польщі, за даними Держприкордонслужби, черг немає зовсім: "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Руська", "Смільниця".

На кордоні зі Словаччиною на основному переході "Ужгород" опівдні було 50 авто і нуль пішоходів, на переході "Малі Селменці" – 10 пішоходів, а на переході "Малий Березний" черги були відсутні.

На кордоні з Угорщиною на переході "Тиса" (не для пішоходів), "Дзвінкове" та "Вилок" черг не було, у "Косино" було 20 пішоходів, а в "Лужанці" – по 10 авто та пішоходів.

З трьох переходів до Румунії черги були відсутні в "Солотвино", тоді як у "Дяковому" було 5 авто, а в "Порубному" – 30 авто та 40 пішоходів.

Зрештою на всіх чотирьох переходах до Молдови ("Мамалига", "Кельменці", "Росошани" та "Сокиряни"), як зазначає Держприкордонслужба, у п'ятницю вдень черг не було.

Теги: #переходи #держприкордонслужба
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