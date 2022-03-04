В Україні створено гуманітарний штаб із координації гумдопомоги та логістичні центри в сусідніх країнах - заступник голови ОП

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про створення в Україні Гуманітарного штабу з питань координації гуманітарної допомоги, що надходить від іноземних партнерів та небайдужих громадян країн світу.

"Сформовано чіткий перелік найбільш необхідної гуманітарної допомоги. Створено логістичні центри на території Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Італії, Португалії, Швеції та на українській території. Урядом України спрощено ввезення гуманітарної допомоги на територію країни, створено зелені коридори для нарощування обсягів гуманітарної допомоги", - написав Тимошенко у Телеграмі у середу.

За його словами, лише за одну добу, 2 березня, до України було ввезено 1764 тонни гуманітарного вантажу з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

"Дякуємо країнам-сусідам за підтримку та допомогу! Разом ми переможемо!" - написав Тимошенко.

Джерело: https://t.me/kt20220224/21