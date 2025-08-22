Інтерфакс-Україна
04:41 22.08.2025

Жовква обговорив з послами країн Північно-Балтійської вісімки європейську інтеграцію України

Заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква провів брифінг для послів країн Північно-Балтійської вісімки (NB8), на якій вони приділили окрему увагу європейській інтеграції України.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Жовква поінформував про результати візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, зокрема про переговори з президентом США Дональдом Трампом. Україна вкотре підтвердила готовність до подальших кроків для досягнення реального миру.

"Ми відкриті до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів, адже лише такий рівень здатен розв’язати найскладніші питання, що стоять перед Україною та світом. Ми цінуємо участь і підтримку з боку наших європейських партнерів, які разом із нами працюють над досягненням справедливого миру", – наголосив він.

Окрему увагу приділили європейській інтеграції України. Жовква акцентував, що шлях України до членства у Євросоюзі має бути спільним із Молдовою, зокрема на етапі відкриття переговорних кластерів уже цього року. За його словами, важливо, щоб цей підхід публічно підтримали всі європейські держави.

Також сторони скоординували наступні кроки та узгодили заходи на міжнародних майданчиках, спрямовані на зміцнення підтримки України, просування українських інтересів у безпековій, політичній та економічній сферах, а також посилення спільної протидії російській агресії.

