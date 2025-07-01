Інтерфакс-Україна
Події
22:43 01.07.2025

В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією ОБСЄ щодо підтримки України

1 хв читати

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч із делегацією постійних представників держав – учасниць ОБСЄ.

Учасники обговорили залучення Організації з безпеки і співробітництва в Європі до подолання наслідків російської агресії, а також питання притягнення Росії до відповідальності. Представники країн наголосили, що їхній візит є проявом солідарності з Україною.

До складу делегації увійшли представники Австрії, Італії, Ісландії, Канади, Мальти, Німеччини, Норвегії, Польщі, Словенії, Словаччини, Фінляндії, Франції та Швейцарії, а також заступники голів місій Естонії, Литви, Ліхтенштейну та Чехії.

"Україна готова до конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами для досягнення справедливого миру на основі поваги до територіальної цілісності, суверенітету й незалежності нашої держави. Ми вдячні за візит солідарності в Україну постійних представників держав – учасниць ОБСЄ як підтвердження чіткої підтримки України з боку ОБСЄ", – заявив Брусило.

Він також відзначив зусилля фінського головування в ОБСЄ, спрямовані на збереження ключової уваги Організації до загарбницької війни Росії проти України.

Джерело: https://president.gov.ua/news/v-ofisi-prezidenta-vidbulasya-zustrich-iz-delegaciyeyu-posti-98785

Теги: #обсє #оп #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:44 29.06.2025
Шмигаль та прем'єр Іспанії обговорили спільне військове виробництво та відбудову України

Шмигаль та прем'єр Іспанії обговорили спільне військове виробництво та відбудову України

19:54 28.06.2025
Шмигаль і Дуда обговорили безпекову співпрацю та євроінтеграцію

Шмигаль і Дуда обговорили безпекову співпрацю та євроінтеграцію

19:26 25.06.2025
Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

17:04 25.06.2025
Зеленський і Трамп обговорили кроки для припинення вогню

Зеленський і Трамп обговорили кроки для припинення вогню

16:54 25.06.2025
Завершилася зустріч Зеленського та Трампа

Завершилася зустріч Зеленського та Трампа

22:49 24.06.2025
Білий дім неофіційно підтвердив намір Трампа зустрітися з Зеленським особисто - ЗМІ

Білий дім неофіційно підтвердив намір Трампа зустрітися з Зеленським особисто - ЗМІ

22:34 24.06.2025
Наступні санкції ЄС завдадуть шкоди військовому бюджету Путіна - Сибіга

Наступні санкції ЄС завдадуть шкоди військовому бюджету Путіна - Сибіга

22:24 24.06.2025
Зеленський та Макрон обговорили поставки винищувачів "Міраж" та інвестиції в виробництво дронів

Зеленський та Макрон обговорили поставки винищувачів "Міраж" та інвестиції в виробництво дронів

21:00 19.06.2025
Зеленський готовий зустрічатись і з Путіним, хоча той пересидів конституційні повноваження

Зеленський готовий зустрічатись і з Путіним, хоча той пересидів конституційні повноваження

21:16 18.06.2025
Посольство Японії оголосило про плани провести конференцію з питань розмінування України

Посольство Японії оголосило про плани провести конференцію з питань розмінування України

ВАЖЛИВЕ

Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

ППО збила у червні 159 ворожих ракет та 4,6 тис дронів

Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу "Купол" в Іжевську, після чого спалахнула пожежа – джерело

ОСТАННЄ

ГУР завдало удару по нафтопереробному заводу "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ — Генштаб

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження корпусу Іжевського заводу "Купол" у РФ після удару СБУ

В межах ініціативи Bring Kids Back UA повернули двох українських підлітків із окупованих територій — Єрмак

Глави МЗС України та Німеччини відвідали Одеський порт, обговорили наслідки ударів РФ, ППО та продовольчу безпеку

Мирна мешканка постраждала внаслідок атаки російського дрона на Купʼянщині — прокуратура

РФ ймовірно стратила українського полоненого — Омбудсман

Зеленський анонсував нові рішення РНБО щодо санкцій

Україна готується до зустрічей у Європі, зокрема Данії - Зеленський

У результаті російського удару по Гуляйполе загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади - Зеленський

Гайко Томс стане новим послом ФРН в Україні – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА