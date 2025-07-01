В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією ОБСЄ щодо підтримки України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч із делегацією постійних представників держав – учасниць ОБСЄ.

Учасники обговорили залучення Організації з безпеки і співробітництва в Європі до подолання наслідків російської агресії, а також питання притягнення Росії до відповідальності. Представники країн наголосили, що їхній візит є проявом солідарності з Україною.

До складу делегації увійшли представники Австрії, Італії, Ісландії, Канади, Мальти, Німеччини, Норвегії, Польщі, Словенії, Словаччини, Фінляндії, Франції та Швейцарії, а також заступники голів місій Естонії, Литви, Ліхтенштейну та Чехії.

"Україна готова до конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами для досягнення справедливого миру на основі поваги до територіальної цілісності, суверенітету й незалежності нашої держави. Ми вдячні за візит солідарності в Україну постійних представників держав – учасниць ОБСЄ як підтвердження чіткої підтримки України з боку ОБСЄ", – заявив Брусило.

Він також відзначив зусилля фінського головування в ОБСЄ, спрямовані на збереження ключової уваги Організації до загарбницької війни Росії проти України.

Джерело: https://president.gov.ua/news/v-ofisi-prezidenta-vidbulasya-zustrich-iz-delegaciyeyu-posti-98785