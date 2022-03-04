Події

13:01 04.03.2022

У Києві організовано спецдопомогу хворим із ендокринною патологією, включаючи діабет - КМДА

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Надання спеціалізованої допомоги та онлайн-консультування хворих із ендокринною патологією організовано в українській столиці у Київському міському клінічному ендокринологічному центрі на вул. Рейтарській, 22.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація у п'ятницю, йдеться про цукровий діабет (корекція доз інсулінотерапії, цукрознижувальних препаратів), патології щитовидної залози (тиреотоксикози, післяопераційні гіпотиреози/корекція доз левотироксину, тощо), патології прищитоподібних залоз та надниркових залоз. Також фахівці Центру проводять підбір адекватної гіпотензивної терапії та препаратів, що нормалізують підвищений артеріальний тиск у хворих із ендокринною патологією.

Пацієнти, які потребують лікування Л-тироксином (Еутироксом) можуть отримати його за адресою: вул. Стрілецька, 20 безкоштовно, наголошують у КМДА.

"Я закликаю пацієнтів звернути увагу на цю інформацію і за необхідності скористатися можливостями, які створюють для вас медики. І традиційно звертаюся до киян, серед яких є хворі на ендокринну патологію: донесіть до них ці відомості. Усім нам сьогодні як ніколи потрібно бути здоровими!" - наголосила директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург.

Теги: #київ #діабет #меддопомога
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