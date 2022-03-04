Кличко: Київ живе в умовах воєнного стану, ми готуємось до оборони

Українська столиця активно готується до оборони від російських загарбників та живе в умовах воєнного стану, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Наразі місто живе у воєнному стані... Місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях все більше блокпостів, обмежувальних блоків, (протитанкових – ІФ) їжаків", - сказав Кличко у відеозверненні у п'ятницю.

Він зазначив, що незважаючи на ситуацію, машини у місті їздять, працюють продуктові магазини, а також більшість комунальних аптек "Фармація".

Мер також звернувся до власників приватних аптек із закликом відкрити їх для киян. "Відкрийте їх, хто може! Це дуже важливо. Тому що люди стоять годинами у чергах за ліками до комунальних аптек", - наголосив мер.

Кличко нагадав, що у Києві для сполучення між лівим та правим берегом відкрито Північний і Дарницький мости.

"Але якщо немає крайньої необхідності, утримайтеся від пересування містом. Для своєї безпеки. І не нехтуйте сигналом тривоги. Відразу спускайтеся в укриття", - підсумував Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/1245