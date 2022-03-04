Події

12:56 04.03.2022

Кличко: Київ живе в умовах воєнного стану, ми готуємось до оборони

1 хв читати

Українська столиця активно готується до оборони від російських загарбників та живе в умовах воєнного стану, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Наразі місто живе у воєнному стані... Місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях все більше блокпостів, обмежувальних блоків, (протитанкових – ІФ) їжаків", - сказав Кличко у відеозверненні у п'ятницю.

Він зазначив, що незважаючи на ситуацію, машини у місті їздять, працюють продуктові магазини, а також більшість комунальних аптек "Фармація".

Мер також звернувся до власників приватних аптек із закликом відкрити їх для киян. "Відкрийте їх, хто може! Це дуже важливо. Тому що люди стоять годинами у чергах за ліками до комунальних аптек", - наголосив мер.

Кличко нагадав, що у Києві для сполучення між лівим та правим берегом відкрито Північний і Дарницький мости.

"Але якщо немає крайньої необхідності, утримайтеся від пересування містом. Для своєї безпеки. І не нехтуйте сигналом тривоги. Відразу спускайтеся в укриття", - підсумував Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/1245

Теги: #київ #оборона #підготовка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 04.03.2022
Шансів захопити Київ у Путіна немає, переконаний Порошенко

Шансів захопити Київ у Путіна немає, переконаний Порошенко

13:09 04.03.2022
Лікарні та пологові будинки в Києві працюють, із початку війни в Києві народилися 390 дітей та один лемур – Кличко

Лікарні та пологові будинки в Києві працюють, із початку війни в Києві народилися 390 дітей та один лемур – Кличко

13:01 04.03.2022
У Києві організовано спецдопомогу хворим із ендокринною патологією, включаючи діабет - КМДА

У Києві організовано спецдопомогу хворим із ендокринною патологією, включаючи діабет - КМДА

12:27 04.03.2022
Трофейна техніка буде використана проти окупантів - Арахамія

Трофейна техніка буде використана проти окупантів - Арахамія

12:08 04.03.2022
Київ просить інтернет-провайдерів підключити до Wi-Fi бомбосховища міста

Київ просить інтернет-провайдерів підключити до Wi-Fi бомбосховища міста

10:29 04.03.2022
КМДА: ніч у Києві минула спокійно, гуманітарному штабу потрібні волонтери

КМДА: ніч у Києві минула спокійно, гуманітарному штабу потрібні волонтери

21:37 03.03.2022
Медустанови столиці працюють, медикаментів і донорської крові достатньо - КМДА

Медустанови столиці працюють, медикаментів і донорської крові достатньо - КМДА

20:57 03.03.2022
"Київтеплоенерго" ліквідувало пошкодження тепломережі біля залізничного вокзалу - КМДА

"Київтеплоенерго" ліквідувало пошкодження тепломережі біля залізничного вокзалу - КМДА

19:02 03.03.2022
СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі в Києві

СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі в Києві

18:51 03.03.2022
Усі показники водопровідної води в Києві в межах норми – Київводоканал

Усі показники водопровідної води в Києві в межах норми – Київводоканал

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У позачерговому засіданні Євроради з питань закордонних справ візьмуть участь НАТО, США, Канада, Велика Британія та Україна

У Львові не працюють стаціонарні телефони - Садовий

Шансів захопити Київ у Путіна немає, переконаний Порошенко

На Херсонщині російські окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та "Київстар" - ОВА

Глава МАГАТЕ спростував обвинувачення РФ на адресу України про нібито розробку ядерної зброї

ОСТАННЄ

Повітряний простір Молдови залишиться закритим на весь період дії режиму НС - влада

"Укртелеком" має намір оперативно відновити зв'язок у Львові

Із початку війни до лікарень Київської області доставлено 578 поранених військових і цивільних - Кулеба

У позачерговому засіданні Євроради з питань закордонних справ візьмуть участь НАТО, США, Канада, Велика Британія та Україна

Президент МКЧХ та прем'єр-міністр України обговорили пріоритетність безпечної евакуації цивільних осіб

Черги легкових авто та пішоходів на пунктах пропуску до ЄС та Молдови майже відсутні – Держприкордонслужба

У Львові не працюють стаціонарні телефони - Садовий

В Україні створено гуманітарний штаб із координації гумдопомоги та логістичні центри в сусідніх країнах - заступник голови ОП

МАГАТЕ планує фізичні перевірки атомних об'єктів в Україні, але не зараз - Гроссі

Ліквідацію пожежі після авіаудару в Очакові призупинено через обстріл - ДСНС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА