Російські окупанти на Миколаївщині захопили школу та розстріляли її директора – голова Миколаївської ОДА

Російські окупанти у Миколаївській області захопили школу в місті Баштанка та розстріляли її директора, повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

"Під час відходу від Баштанки (місто в Миколаївській області) колона заїхала до цього населеного пункту, (окупанти - ІФ) увірвалися до школи, захопили її, розстріляли директора школи", - поінформував Кім у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/414