Події

11:20 04.03.2022

Російські окупанти на Миколаївщині захопили школу та розстріляли її директора – голова Миколаївської ОДА

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Російські окупанти у Миколаївській області захопили школу в місті Баштанка та розстріляли її директора, повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

"Під час відходу від Баштанки (місто в Миколаївській області) колона заїхала до цього населеного пункту, (окупанти - ІФ) увірвалися до школи, захопили її, розстріляли директора школи", - поінформував Кім у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/414

Теги: #рф #школа #розстріл
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