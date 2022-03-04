У захоплені РФ міста півдня України привезли "ряджених", які вдаватимуть радість від окупації, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про організоване підвезення в нещодавно захоплені російськими військами міста півдня України статистів, які вдаватимуть радість від приходу окупаційних сил.

"Півднем України почали їздити ряджені. Російська Федерація з Криму відряджала декілька автобусів із жителями нібито нашого Херсона, Мелітополя та інших міст, які зараз тимчасово перебувають під контролем Російської Федерації, і ці люди вдають радість від того, що вони зустрічають російських окупантів", - розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко у відеозверненні, оприлюдненому на YouTube-каналі Міністерства внутрішніх справ у п'ятницю.

"Учора в Мелітополь, наприклад, привезли невелику "ГАЗельку" (малотоннажний автомобіль "Газель" виробництва РФ - ІФ) з якимись продуктами харчування, вишикували чергу з людей 50-60 і фотографували, як щасливі нібито жителі Мелітополя, а насправді жителі Криму, привезені сюди, дякують "русскому міру" за те, що їх врятували від української хунти. Та сама ситуація зараз буде в Херсоні, та сама ситуація буде в інших містах", - додав представник відомства.

За його словами, росіяни не змогли серед українців знайти "зрадників, які приходять по дешеву ковбасу". "Вони не змогли знайти зрадників, які просять росіян дати їм трішки поїсти й за це щасливо їм посміхаються. Тому вони змушені й зараз привозять ось цих ряджених, які вдають, що вони нібито українці й нібито вони раді росіянам. Ми знаємо, що це брехня, і про це знатиме весь світ", - резюмував Денисенко.