Маріуполь залишився без зв'язку, світла й тепла, воду привозять цистернами – голова Донецької обладміністрації

Важка гуманітарна ситуація залишається на півдні Донецької області станом на 09:00 4 березня, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"У Маріуполі немає мобільного зв'язку, електрики, води, тепла. Міська рада підвозить воду людям автоцистернами. У разі встановлення режиму тиші найперше завдання — відновити постачання електрики", - написав Кириленко у Facebook у п'ятницю.

У Мар'їнській громаді, за його словами, доба минула порівняно спокійно. Поблизу Новомихайлівки вранці був обстріл зі 120-мм мінометів, удень були постріли ПТУР та РПГ, без жертв і руйнувань.

В Очеретинській громаді всі служби працюють у штатному режимі. Внаслідок артобстрілів немає електрики в Невельському та Новоселівці Другій, частково у Верхньоторецькому, Тоненькому, Сєверному та Водяному. Очікується дозвіл ООС на проведення ремонтних робіт. В Очеретиному вода подається за графіком. Вода відсутня у Верхньоторецькому, Орлівці, Ласточкиному, Пісках, частково у Водяному. Ніч минула порівняно спокійно, без жертв і руйнувань.

У Покровську знеструмлені дві вулиці, тимчасово було втрачено теплопостачання у кількох будинках та соціальних закладах, але вже відновлено. Одна з котелень зупинена з огляду на ймовірність обстрілу. Без газу залишаються мешканці двох вулиць приватного сектора. Є повідомлення про влучання снарядів у будинки, але без жертв.

У Соледарській громаді ситуація контрольована, підвіз води, де немає центрального водопостачання, здійснюється за графіком. Зв'язок у всіх операторів є, окрім "Київстару", інтернет працює.

Також "Київстар" не працює у Костянтинівській громаді. На відділеннях "Укрпошти" можна придбати соціальні продукти, триває збір допомоги для військових і цивільних.

Джерело: https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/498721928477033