Події

08:50 04.03.2022

Рівненські рятувальники отримали 11 вантажівок гуманітарної допомоги для підрозділів ДСНС України

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Рівненські рятувальники отримали бойовий одяг, взуття, пожежні каски, пожежні рукави, тепловізори, переносні генератори, мотопомпи, ліхтарі, пожежні стволи, медичні вироби та інше майно, передане Україні польськими вогнеборцями.

Рятувальники також отримали 7 пожежних та 1 медичний автомобіль із Польщі.

Як зазначається, ця гуманітарна допомога допоможе посилити боєздатність підрозділів північних, південних та центральних областей, які працюють над ліквідацією пожеж та надзвичайних ситуацій, спричинених військовими діями російських окупантів.

Усе майно розподіляється відповідно до потреб серед пожежно-рятувальних підрозділів нашої держави.

Наразі триває отримання та розподіл гуманітарного вантажу.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/9082

Теги: #польща #дснс #гумдопомога
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