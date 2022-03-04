Лише закрите небо різко зупинить ескалацію - Подоляк

Настав час західним партнерам узяти на себе відповідальність за завершення розв'язаної РФ війни в Україні, тільки закрите небо зупинить ескалацію, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Логіка цієї війни - нарощування ракетних і авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великих містах і мирному населенню. Лише закрите небо різко зупинить ескалацію. Час західним партнерам узяти й на себе відповідальність за завершення війни", - написав він у твіттер у п'ятницю.

Джерело: https://twitter.com/Podolyak M/status/1499632656757182467