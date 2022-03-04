Події

08:37 04.03.2022

Частково пошкоджено облаштування реакторного відділення енергоблоку № 1 ЗАЕС, майданчик захоплений окупантами – ДІЯР

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Пошкодження облаштування реакторного відділення енергоблоку № 1 Запорізької АЕС у результаті обстрілу з боку російських військових не впливає на безпеку енергоблоку. Майданчик станції контролюють російські окупанти, повідомили у Держінспекції ядерного регулювання.

"Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні пошкодження облаштування реакторного відділення енергоблоку № 1, не впливають на безпеку енергоблоку. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, перебувають у працездатному стані. Зміна радіаційного стану на поточний час не зафіксована", – йдеться у повідомленні. сторінці Інспекції у Фейсбук у п'ятницю вранці.

В інформації наголошується, що активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв'язок із керівництвом Запорізької АЕС.

Згідно з інформацією, стан енергоблоків на ранок п'ятниці:

Енергоблок №1: планово-попереджувальний ремонт.

Енергоблоки №№ 2, 3: відключені від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.

Енергоблок №4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.

Енергоблоки № 5, 6: розхолодження ядерних установок.

"Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації. Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації", - констатували у ДІЯР.

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю російська армія обстріляла ЗАЕС із важкого озброєння. За територією АЕС у навчально-тренувальному корпусі виник спалах. Також горить будівля лабораторно-побутового корпусу.

Станом на 2:26 на ЗАЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює лише 4-й блок). Із шести енергоблоків зараз працює один. Протипожежний стан на АЕС у нормі.

Російські військові не давали можливості рятувальникам підійти до пожежі, вели постійний вогонь.

О 5.20 п'ятниці рятувальники виїхали на гасіння пожежі. О 05.20 пожежу було локалізовано, о 06:20 – ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Джерело: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064837892613

Теги: #заес #оккупація
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