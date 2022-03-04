Президент Американської торговельної палати в Україні закликає компанії США та інших країн припинити роботу в Росії

Закрити всі свої операції в Росії закликав компанії зі США та мультинаціональні компанії президент Американської торговельної палати в Україні (AmCham, ACC) Енді Гундер.

"Компанії США повинні припинити наживатися в державі-парії, яка вбиває безневинних жінок і дітей і атакує атомну електростанцію в Європі в 21 столітті", - написав він на своїй сторінці у Facebook вранці у п'ятницю.

AmCham наприкінці лютого вже зверталася до штаб-квартир своїх членів переглянути свою діяльність у РФ через військову агресію Росії проти України. Проте низка великих компаній, зокрема Coca-Cola, Burger King заявили про намір продовжувати роботу в Росії.