Події

08:25 04.03.2022

Президент Американської торговельної палати в Україні закликає компанії США та інших країн припинити роботу в Росії

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Закрити всі свої операції в Росії закликав компанії зі США та мультинаціональні компанії президент Американської торговельної палати в Україні (AmCham, ACC) Енді Гундер.

"Компанії США повинні припинити наживатися в державі-парії, яка вбиває безневинних жінок і дітей і атакує атомну електростанцію в Європі в 21 столітті", - написав він на своїй сторінці у Facebook вранці у п'ятницю.

AmCham наприкінці лютого вже зверталася до штаб-квартир своїх членів переглянути свою діяльність у РФ через військову агресію Росії проти України. Проте низка великих компаній, зокрема Coca-Cola, Burger King заявили про намір продовжувати роботу в Росії.

Теги: #заклик #amcham
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