У напрямку Броварів (Київська область) українські захисники знищили 4 БМП, 2 танки – Генштаб ЗСУ

У напрямку Броварів (Київська область) українські бійці знищили 4 БМП, 2 танки російських загарбників, відбили одну бронемашину піхоти.

"У напрямку Броварів у російського загарбника мінус 4 БМП, 2 танки і плюс в український підрозділ одна бронемашина піхоти", - повідомив Генштаб ЗСУ у соцмережі Фейсбук у п'ятницю.

Наголошується, що супротивник ховає свою техніку серед будинків мирних мешканців. "Грабує магазини. Біснується. Але бачить свої машини, що стали металобрухтом, і знає, що на нього чекає така ж доля!", - наголосили в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/264360709210348