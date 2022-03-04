Події

08:24 04.03.2022

У напрямку Броварів (Київська область) українські захисники знищили 4 БМП, 2 танки – Генштаб ЗСУ

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У напрямку Броварів (Київська область) українські бійці знищили 4 БМП, 2 танки російських загарбників, відбили одну бронемашину піхоти.

"У напрямку Броварів у російського загарбника мінус 4 БМП, 2 танки і плюс в український підрозділ одна бронемашина піхоти", - повідомив Генштаб ЗСУ у соцмережі Фейсбук у п'ятницю.

Наголошується, що супротивник ховає свою техніку серед будинків мирних мешканців. "Грабує магазини. Біснується. Але бачить свої машини, що стали металобрухтом, і знає, що на нього чекає така ж доля!", - наголосили в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/264360709210348

Теги: #рф #техніка #втрати
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