Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували, без жертв – Генштаб

Пожежу, що виникла на території Запорізької АЕС, у результаті обстрілів з боку російської армії ліквідовано. Для придушення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відзначено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб, повідомили у Генштабі.

"Станом на 06:20 пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", – повідомляє пресслужба Генштабу на сторінці у Фейсбук у п'ятницю вранці.

Також наголошується, що основні зусилля окупантів зосереджені на оточенні Києва та ослабленні опору у заблокованих населених пунктах. У ході виконання цього завдання угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та розпочали підготовку перекидання додаткових сил та засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більшість оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

На Волинському напрямку противник силами двох БТГр перейшов у оборонні дії у районах населених пунктів Поліське та Кухарі. Не виключається, що окупант здійснюватиме збройні провокації на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.

На Поліському напрямку угруповання окупантів, яке складається з військових частин Східного військового округу силами до п'ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичі, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за кордони поблизу населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковані та зупинені у районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.

На Сіверському напрямку угруповання військ Центрального військового округу силами до чотирнадцяти БТГр, і навіть 14 армійського округу Північного флоту проводить наступальну операцію на смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного військового округу силами до шістнадцяти БТГр проводить наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Блокує Харків із півночі. Захопив Балаклію. Противник не досяг успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зінькова.

На Донецькому напрямку угруповання ворога силами 1 та 2 армійських корпусів посилено 7 БТГр зі складу 8 армії продовжують наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшли до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник зачепив Маріуполь.

У Луганському напрямку веде бойові дії у напрямку н.п. Старобільськ.

На Таврійському напрямку противник силами до п'ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Зазначається впровадження в операцію десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ у напрямку Миколаєва.

Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх у напрямку Вознесенська.

Відзначено переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму, де окупанти здійснюють перевезення злочинців з місць виконання покарань для організації заворушень у Миколаївській області.

У Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.

Водночас, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затоки, Чорноморська. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки та ракетна катерна ударна група.

Для придушення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відзначено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття постачали винищувачі Су-30СМ.

"На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон і кидають техніку. Ці трофеї допомагають бити російських загарбників", – резюмували у Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua