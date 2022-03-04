Події

07:22 04.03.2022

Канцлер Німеччини закликав до припинення вогню в Україні

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що на нинішньому етапі для врегулювання ситуації в Україні найбільш терміновим завданням є припинення вогню.

"Для сприяння деескалації ситуації в Україні необхідно терміново досягти припинення вогню", - заявив він в інтерв'ю телекомпанії ZDF.

За його словами, для того, щоб домогтися припинення бойових дій, він готовий до продовження контактів з президентами і Росії, і України.

"Я не перестану спілкуватися не лише з українським президентом, а й з російським. Ми маємо зробити все, щоб покласти край війні", - сказав канцлер.

Він укотре заявив, що НАТО не братиме прямої участі у конфлікті, оскільки "це призвело б до різкої ескалації цієї складної ситуації".

"От чому зараз не буде жодних рішень, які б привели держави-члени НАТО до військового втручання до цього протистояння", - пояснив Шольц.

Він повідомив, що до планів НАТО не входило розміщення ракет в Україні, зазначивши, що у президента Росії Володимира Путіна "були побоювання" з цього приводу.

"Ні в кого не було таких планів", – заявив канцлер.

Водночас, постачання зброї Україні він назвав "правильним кроком" у зв'язку з "діями Росії щодо України".

Як повідомили німецькі ЗМІ, Берлін готовий відправити в Україну ракети радянського виробництва, що зберігалися на складах колишньої Східної Німеччини. Зокрема, готові до відвантаження 2,7 тис. ЗРК "Стріла", а також 500 американських "Стінгерів" та 1 тис. одиниць протитанкових комплексів.

Водночас, за повідомленнями ЗМІ, Федеральна рада безпеки ще не схвалила цього кроку.

Шольц повідомив, що Німеччина вже почала заміщати частину обсягів російського газу постачанням з інших джерел.

"Ми підготувалися до купівлі газу деінде, ми так чинили і продовжуємо", - сказав він, додавши при цьому, що закупівлі в Росії газу, нафти та вугілля тривають.

Канцлер наголосив, що рішення щодо призупинення сертифікації газопроводу "Північний потік-2" є "своєчасним" як відповідь на дії Росії в Україні.

Теги: #росія #німеччина #канцлер
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