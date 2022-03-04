Маск попередив про можливе використання систем Starlink як цілей в регіонах, де вона - єдина неросійська система зв'язку

Глава Tesla Ілон Маск попередив про можливе використання систем Starlink як цілей там, де вона є єдиною неросійською системою зв'язку.

"Важливе попередження: Starlink - єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює в деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане метою. Будь ласка, використовуйте обережно", - написав він у своєму акаунті в Twitter.

У відповідь йому віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що після перемоги над російськими системами Starlink планується використовувати навіть для простих українців.

Джерело: https://twitter.com/elonmusk