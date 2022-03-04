Зі 117 укомплектованих та споряджених російських БТГр залишилося не більше шести, що не перебувають на території України – Генштаб ЗСУ

Із підготовлених для вторгнення в Україну 117 укомплектованих та споряджених російських БТГр за межами України залишилося не більше 6. Морально-психологічний стан російських підрозділів перебуває на низькому рівні, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"За наявними даними, ворог увів на територію України більшу частину створеного для наступу на Україну угруповання. Зі 117 укомплектованих та споряджених БТГр залишилося не більше шести, що не перебувають на території нашої країни, морально-психологічний стан цих підрозділів знаходиться на низькому рівні", – сказано у повідомленні Генштабу в Фейсбук у ніч на п'ятницю.

В інформації наголошується, що окупаційні війська, які зазнають втрат під час просування вглиб території України, почали діяти більш підступно, продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, використовують житлові будинки, для розміщення стоянок техніки та обладнання вогневих позицій, а також військову інфраструктуру та повітряний простір. Білорусь здійснює ракетно-бомбові удари у критичну інфраструктуру, житлові масиви великих міст.

Противник зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока, проводячи демонстраційні дії з метою відтягування частини сил українських захисників на зазначений напрямок.

"Для здійснення ракетних ударів по об'єктах на нашій території російські загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, який призначався для наступальної операції в Україні. Наразі противником проводиться поповнення запасів", - зазначили у Генштабі.

"Протягом дня ворог не домігся суттєвих успіхів у просуванні вперед і зосередив зусилля на інженерному обладнанні своїх позицій. Окупанти під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем зіткнулися з українськими захисниками та втратили під час бою близько 20 одиниць техніки, втрати особового складу уточнюються", - додали українські військові.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua