Пентагон: 70 із 480 випущених по Україні ракет за перший тиждень війни запустили з Білорусі

З початку військових дій Росія випустила в Україну 480 ракет, 70 із них – з території Білорусі, повідомляє Міністерство оборони США.

Представник Пентагону заявив на брифінгу у Вашингтоні, що з початку військових дій Росія випустила 480 ракет. При цьому 230 ракет було запущено з мобільних пускових установок, які Росія доставила в Україну, ще 160 ракет запустила з території Росії, 70 — з Білорусі та 10 — з кораблів російського флоту в Чорному морі.

https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2954139/senior-defense-official-holds-a-background-briefing/