Boeing виділила $2 млн на гуманітарну допомогу Україні

Компанія Boeing екстрено виділила $2 млн для надання гуманітарної допомоги Україні, кошти буде надіслано організаціям, що доставляють їжу, воду, одяг, ліки та забезпечують житло для переміщених українців, зокрема тих, хто шукає притулку в сусідніх країнах.

"Конфлікт, що розгортається в Україні, веде до серйозної гуманітарної надзвичайної ситуації, і Boeing вживе заходів для підтримання українського народу", - наведено в пресрелізі компанії у четвер слова президента та головного виконавчого директора Boeing Дейва Келгуна.

Згідно з ним, Boeing також компенсуватиме всі внески співробітників, зроблені на підтримку гуманітарної допомоги Україні, у рамках благодійної програми компанії.

Із зазначеної суми $2 млн $1 млн буде спрямовано CARE для допомоги в роздаванні продуктів харчування, води та гігієнічних засобів, а також грошової допомоги та психосоціальної підтримки постраждалих українців, з особливою увагою до жінок, дітей та людей похилого віку.

Американському Червоному Хресту буде виділено $500 тис., $250 тис. – для допомоги у розподілі ліків, предметів медичного призначення та надання критичної медичної допомоги та ще $250 тис. – для організацій, які працюють із вразливими переміщеними особами в Україні та сусідніх країнах.