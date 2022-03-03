Ситуація в Енергодарі ускладнюється, у місті орудують ДРГ, ворог наближається до ЗАЕС – "Енергоатом"

Київ. 3 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Ситуація у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі стає напруженішою, що посилюється діями озброєних осіб у цивільному одязі, які намагаються закріпитися на високих точках у місті, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"В Енергодарі стало ще напруженіше. Містом ходить безліч молодиків у спортивному одязі з автоматами Калашникова. Всі під'їзди зачинені зсередини, проте вони ламають двері та заходять і намагаються проникнути в квартири до місцевих жителів, мотивуючи це необхідністю "зайняти висоту". Люди бояться, проте тримаються, наскільки це можливо", – йдеться в Телеграм-каналі "Енергоатому" у четвер пізно ввечері.

У компанії зазначили, що в місті не припиняються сильні бої, а колона ворожої техніки прямує до ЗАЕС.

"У місті чути гучні постріли з боку окупантів. Люди з вікон бачать ракетні залпи у промзоні", – описали ситуацію в "Енергоатомі".

За повідомленням міського голови Енергодара Дмитра Орлова в його Телеграм-каналі, у місті відновлено електропостачання, порушене раніше внаслідок обстрілу російських окупантів, а також відновлюється теплопостачання.

Водночас, за його словами, окупанти не полишають наміру захопити АЕС.

"Колона ворожої техніки попрямувала до атомної станції. У місті чути гучні постріли з їхнього боку", - написав він увечері в четвер.

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко назвав дії російських окупантів, які відкрили стрілянину по місту-супутнику Запорізької АЕС Енергодару і намагаються захопити саму станцію, варварством, яке становить загрозу ядерній безпеці всього світу.

"Це варварство - намагатися захопити або стріляти у бік АЕС. Це регулюється відповідними міжнародними договорами, і є міжнародна відповідальність за це", – сказав міністр під час марафону "UAразом" у четвер увечері.

Протягом дня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомляв, що тероборона намагається зупинити колону окупантів із близько 100 одиниць важкої техніки, які відкрили вогонь по місту, влучивши у два житлові будинки, школи. Унаслідок обстрілів місто залишилося без водопостачання та частково без світла.

Енергодарці кілька днів стримували ворога на під'їзді до міста, на мітинги протесту збиралося понад 20 тис. людей. Сьогодні російські загарбники відкрили стрілянину по мирних жителях, після чого мер закликав людей залишатися вдома.