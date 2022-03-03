Події

23:57 03.03.2022

Ситуація в Енергодарі ускладнюється, у місті орудують ДРГ, ворог наближається до ЗАЕС – "Енергоатом"

2 хв читати

Київ. 3 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Ситуація у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі стає напруженішою, що посилюється діями озброєних осіб у цивільному одязі, які намагаються закріпитися на високих точках у місті, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"В Енергодарі стало ще напруженіше. Містом ходить безліч молодиків у спортивному одязі з автоматами Калашникова. Всі під'їзди зачинені зсередини, проте вони ламають двері та заходять і намагаються проникнути в квартири до місцевих жителів, мотивуючи це необхідністю "зайняти висоту". Люди бояться, проте тримаються, наскільки це можливо", – йдеться в Телеграм-каналі "Енергоатому" у четвер пізно ввечері.

У компанії зазначили, що в місті не припиняються сильні бої, а колона ворожої техніки прямує до ЗАЕС.

"У місті чути гучні постріли з боку окупантів. Люди з вікон бачать ракетні залпи у промзоні", – описали ситуацію в "Енергоатомі".

За повідомленням міського голови Енергодара Дмитра Орлова в його Телеграм-каналі, у місті відновлено електропостачання, порушене раніше внаслідок обстрілу російських окупантів, а також відновлюється теплопостачання.

Водночас, за його словами, окупанти не полишають наміру захопити АЕС.

"Колона ворожої техніки попрямувала до атомної станції. У місті чути гучні постріли з їхнього боку", - написав він увечері в четвер.

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко назвав дії російських окупантів, які відкрили стрілянину по місту-супутнику Запорізької АЕС Енергодару і намагаються захопити саму станцію, варварством, яке становить загрозу ядерній безпеці всього світу.

"Це варварство - намагатися захопити або стріляти у бік АЕС. Це регулюється відповідними міжнародними договорами, і є міжнародна відповідальність за це", – сказав міністр під час марафону "UAразом" у четвер увечері.

Протягом дня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомляв, що тероборона намагається зупинити колону окупантів із близько 100 одиниць важкої техніки, які відкрили вогонь по місту, влучивши у два житлові будинки, школи. Унаслідок обстрілів місто залишилося без водопостачання та частково без світла.

Енергодарці кілька днів стримували ворога на під'їзді до міста, на мітинги протесту збиралося понад 20 тис. людей. Сьогодні російські загарбники відкрили стрілянину по мирних жителях, після чого мер закликав людей залишатися вдома.

Теги: #атом #енергетика
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:30 03.03.2022
ОГТСУ розпочав використання обладнання Starlink для забезпечення резервних каналів зв'язку управління ГТС

ОГТСУ розпочав використання обладнання Starlink для забезпечення резервних каналів зв'язку управління ГТС

18:57 03.03.2022
Американське ядерне товариство закликало утриматися від воєнних дій поблизу ядерних об'єктів в Україні

Американське ядерне товариство закликало утриматися від воєнних дій поблизу ядерних об'єктів в Україні

18:01 03.03.2022
Російські загарбники наблизилися на відстань 4 км від ЗАЕС - "Енергоатом"

Російські загарбники наблизилися на відстань 4 км від ЗАЕС - "Енергоатом"

17:34 03.03.2022
Польське ядерне товариство відмовилося від співпраці з пов'язаними з владою РФ організаціями через її агресію проти України

Польське ядерне товариство відмовилося від співпраці з пов'язаними з владою РФ організаціями через її агресію проти України

15:33 03.03.2022
Єврокомісія обіцяє вжити екстрених заходів у разі сильного зростання цін на енергоносії

Єврокомісія обіцяє вжити екстрених заходів у разі сильного зростання цін на енергоносії

10:51 03.03.2022
Україна назвала факт захоплення ЧАЕС військами РФ ядерним тероризмом та просить МАГАТЕ невідкладно звернутися до НАТО – звернення

Україна назвала факт захоплення ЧАЕС військами РФ ядерним тероризмом та просить МАГАТЕ невідкладно звернутися до НАТО – звернення

20:27 02.03.2022
Російські військові намагаються переконати керівництво Енергодару пустити їх до ЗАЕС "лише зробити фото" - голова "Енергоатому"

Російські військові намагаються переконати керівництво Енергодару пустити їх до ЗАЕС "лише зробити фото" - голова "Енергоатому"

19:35 02.03.2022
Росія за шість днів війни завдала "Енергоатому" збитків приблизно на 18 млрд грн

Росія за шість днів війни завдала "Енергоатому" збитків приблизно на 18 млрд грн

19:09 02.03.2022
Україна отримала підтримку МАГАТЕ і очікує якнайшвидшого рішення щодо встановлення 30-кілометрової зони безпеки навколо ядерних об'єктів – глава "Енергоатома"

Україна отримала підтримку МАГАТЕ і очікує якнайшвидшого рішення щодо встановлення 30-кілометрової зони безпеки навколо ядерних об'єктів – глава "Енергоатома"

18:28 02.03.2022
В Енергодарі обстрілів не було, багатотисячний мітинг зупинив російські війська

В Енергодарі обстрілів не було, багатотисячний мітинг зупинив російські війська

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ ввела в Україну 90% підготовлених військ і продовжує намагатися взяти Київ - Білий дім

США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

Створено систему розподілу гуманітарної допомоги – заступник глави ОП Тимошенко

В Охтирці на Сумщині немає опалення та електроенергії, російські війська бомблять Суми - Живицький

США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

ОСТАННЄ

Boeing виділила $2 млн на гуманітарну допомогу Україні

S&P знизило рейтинги Росії до "CCC-", залишило їх на перегляді з негативним прогнозом

Ціни єврооблігацій України в четвер стабілізувалися після 3-денного падіння

Ціни єврооблігацій України в четвер стабілізувалися після 3-денного падіння

США запровадили санкції проти 22 компаній РФ, пов'язаних з обороною

Українські війська за два дні знищили в Куйбишевому близько 245 одиниць техніки противника, особовий склад, величезні обсяги палива та 30 вертольотів – голова Миколаївської ОВА

РФ ввела в Україну 90% підготовлених військ і продовжує намагатися взяти Київ - Білий дім

Чехія скасує відповідальність за найманство для громадян, які поїдуть воювати за Україну – прем'єр

Президент МКЧХ запевнив Шмигаля, що Червоний Хрест зробить усе можливе для допомоги в евакуації українців

Російський агітпром, можливо, використовуватиме полоненого українського льотчика для підтвердження міфів про "націоналістів" в Україні - Командування Повітряних сил ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА