США запровадили санкції проти 22 компаній РФ, пов'язаних з обороною

Влада США оголосила в четвер про запровадження санкцій стосовно 22 російських компаній, причетних до сфери оборони, повідомляє Держдеп.

"Держдепартамент завдає суттєвих збитків російським оборонним підприємствам, запроваджуючи санкції проти 22 компаній, причетних до сфери оборони", - наголошується в заяві Держдепартаменту США.

У ній зазначено, що фігуранти санкційного списку "розробляють та виробляють винищувачі, БМП, системи РЕБ, ракети і безпілотники для російської армії".