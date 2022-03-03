Події

22:06 03.03.2022

Створено систему розподілу гуманітарної допомоги – заступник глави ОП Тимошенко

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Створено систему розподілу гуманітарної допомоги – заступник глави ОП Тимошенко

В Україні створено систему розподілу гуманітарної допомоги, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, для максимально швидкого отримання громадянами допомоги створено офіс супроводу для надання міжнародних гуманітарних постачань, який допомагає міжнародним організаціям і урядам при перетині кордону.

Також функціонує державна гаряча лінія 24/7 для збору пропозицій щодо гуманітарної допомоги від нерезидентів і резидентів України, логістичний офіс, що координує переміщення вантажів залізничним і автотранспортом з урахуванням даних про безпеку та логістичні хаби в усіх областях країни.

Джерело: https://t.me/kt20220224/15?fbclid=IwAR24RUroPPBRvUdBm-CE6R3QRlqt_v507odNulOBbbinp4wD6B6fKMJOs2s

Теги: #розподіл #гуманітарна #допомга
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