Український Червоний Хрест - 13 мільйонів історій підтримки

19 серпня світ відзначає Міжнародний день гуманітарної допомоги - день подяки тим, хто, ризикуючи власним життям, допомагає іншим у найтяжчих обставинах. Це про мужність, відданість і силу людяності.

Від початку повномасштабного вторгнення Український Червоний Хрест підтримав понад 13 мільйонів українців.

Волонтери та співробітники щодня працюють у прифронтових громадах і по всій країні - навіть під час обстрілів та в умовах постійної небезпеки.

Подяка кожному волонтеру та співробітнику Українського Червоного Хреста, партнерам по Руху і колегам з інших гуманітарних організацій - за відданість, мужність і щоденну працю, що рятує життя.

Людяність і гуманність не знають кордонів - це доведено спільними зусиллями.

Український Червоний Хрест – найбільша гуманітарна організація в Україні, яка вже понад сто років надає комплексну гуманітарну допомогу та підтримку найвразливіших верств населення. Український Червоний Хрест реалізує свою гуманітарну діяльність по всій країні: 24 обласних та майже 200 районних організацій, в яких понад 8000 волонтерів кожного дня надають допомогу та підтримку населенню.

Міжнародний комітет Червоного Хреста визнав Український Червоний Хрест національним товариством Червоного Хреста 29 вересня 1993 року, а рішенням ІХ сесії Генеральної Асамблеї Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Український Червоний Хрест прийнято колективним членом Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Український Червоний Хрест здійснює свою гуманітарну діяльність у тісній співпраці та кооперації з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, корпоративним сектором, а також партнерами та колегами по Міжнародному Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.