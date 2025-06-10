Інтерфакс-Україна
Пресконференції
10:14 10.06.2025

Help оголосила про старт реєстрацій на фінансування гуманітарних проєктів "Німецька підтримка українським громадам"

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Help оголосила про старт реєстрацій на фінансування гуманітарних проєктів "Німецька підтримка українським громадам"

За підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та міжнародна гуманітарна організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe оголошує про офіційне відкриття конкурсу в рамках Програми локалізації Help (HLF) в Україні.

Ця глобальна ініціатива, що реалізується під координацією Help і фінансується Федеральним МЗС Німеччини, покликана трансформувати гуманітарну систему та зробити місцеві організації ключовими акторами гуманітарного реагування в Україні.

"Програма локалізації HLF — це більше, ніж просто фінансування. Це інвестиція в довіру, у спроможність, у місцеве лідерство. Ми працюємо разом із громадянським суспільством, для нього та через нього", — зазначив Олександр Новиков, директор Help – Hilfe zur Selbsthilfe в Україні на пресконференції у пресцентрі "Інтерфакс-Україна".

У межах пілотного етапу Програми, що триватиме до грудня 2026 року, HLF планує надати фінансову підтримку в трьох форматах, що різняться за тривалістю та обсягом: від 6 до 12 місяців, та передбачає надання фінансової підтримки в розмірі від EUR100 тис до EUR 800 тис.

Організації, які хочуть взяти участь, повинні відповідати мінімальним критеріям, визначеним Програмою, а їх діяльність має здійснюватися на основі гуманітарних принципів, а саме: гуманності, нейтральності, неупередженості та незалежності.

"Нашим пріоритетом було створити механізм, який дозволяє гнучко, напряму та з мінімальною бюрократією фінансувати українські гуманітарні ініціативи. Ми свідомо відійшли від надмірних обмежень і усталених категорій, щоб підтримати саме те, що дійсно потрібно громадам. Мене дуже тішить, що великі донори, зокрема уряд Німеччини, демонструють більшу довіру до місцевих організацій", — відзначила Ганна Мєдвєдєва, радниця з питань взаємодії з громадянським суспільством у People in Need та членкиня Наглядової ради HLF.

Подача заявок до програми HLF передбачає прозору та справедливу процедура відбору. Всі заявки на отримання фінансування розглядатимуться анонімно, щоб забезпечити: неупереджене оцінювання; рівність можливостей для нових та маловідомих організацій та зміцнення довіри до процесу ухвалення рішень.

Теги: #підтримка #фрн #фінансування #мєдвєдєва #hlf #hilfe_zur_selbsthilfe #гуманітарна #новиков #help_localization_facility

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