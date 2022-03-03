Події

21:38 03.03.2022

В Охтирці на Сумщині немає опалення та електроенергії, російські війська бомблять Суми - Живицький

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В Охтирці на Сумщині немає опалення та електроенергії, російські війська бомблять Суми - Живицький

Охтирка (Сумська обл.) залишається без опалення та електроенергії, російська авіація обстрілює Суми, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"В Охтирці на Сумщині немає опалення й електроенергії, також російські війська бомбардують Суми. В принципі, вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська. Бомбардування міста Суми почалось близько 18:00", - написав він у Telegram-каналі у четвер увечері.

За словами Живицького, в ОВА розробляють план евакуації людей з Охтирки, бо "через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії".

"Також вже котру добу працюємо над організацією евакуації з території області. Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення", – написав він.

Джерело: @Zhyvytskyy

Теги: #обстріли #сумська
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