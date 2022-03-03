ОГТСУ розпочав використання обладнання Starlink для забезпечення резервних каналів зв'язку управління ГТС
"Оператор ГТС України" одержав від партнерів першу партію обладнання Starlink для забезпечення резервних каналів зв'язку управління газотранспортної системи.
"Вони особливо потрібні в зоні бойових дій, де можливі проблеми з каналами даних. Вже встановили та почали використовувати", - повідомив голова оператора Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомлялося, Starlink Ілона Маска став активним на території України 27 лютого 2022 року. Перша партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула до України 1 березня 2022 року.