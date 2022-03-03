Події

21:30 03.03.2022

ОГТСУ розпочав використання обладнання Starlink для забезпечення резервних каналів зв'язку управління ГТС

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"Оператор ГТС України" одержав від партнерів першу партію обладнання Starlink для забезпечення резервних каналів зв'язку управління газотранспортної системи.

"Вони особливо потрібні в зоні бойових дій, де можливі проблеми з каналами даних. Вже встановили та почали використовувати", - повідомив голова оператора Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, Starlink Ілона Маска став активним на території України 27 лютого 2022 року. Перша партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула до України 1 березня 2022 року.

Теги: #енергетика #звязок #starlink
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