Британія впроваджує санкції проти російського мільярдера Усманова та голови ВЕБ.РФ Шувалова - заява

Влада Великої Британії упроваджує санкції щодо російського підприємця Алішера Усманова та голови ВЕБ.РФ Ігоря Шувалова, йдеться в заяві Даунінг-стріт.

"Сьогодні уряд оголосив, що запровадив повне заморожування активів та заборону на поїздки стосовно Алішера Усманова та Ігоря Шувалова, двох провідних російських олігархів із суттєвими інтересами у Великій Британії та тісними зв'язками з Кремлем", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду.

При цьому міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також утворить робочу групу, яка складається з міністрів та посадових осіб із міністерств. Ця група "координуватиме міжурядову роботу стосовно запровадження санкцій" щодо підприємців.

Раніше прем'єр Борис Джонсон заявив, що Лондон і його партнери у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну готові запроваджувати санкції проти РФ стільки, скільки це потрібно.