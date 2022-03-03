Події

21:29 03.03.2022

Британія впроваджує санкції проти російського мільярдера Усманова та голови ВЕБ.РФ Шувалова - заява

1 хв читати

Влада Великої Британії упроваджує санкції щодо російського підприємця Алішера Усманова та голови ВЕБ.РФ Ігоря Шувалова, йдеться в заяві Даунінг-стріт.

"Сьогодні уряд оголосив, що запровадив повне заморожування активів та заборону на поїздки стосовно Алішера Усманова та Ігоря Шувалова, двох провідних російських олігархів із суттєвими інтересами у Великій Британії та тісними зв'язками з Кремлем", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду.

При цьому міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також утворить робочу групу, яка складається з міністрів та посадових осіб із міністерств. Ця група "координуватиме міжурядову роботу стосовно запровадження санкцій" щодо підприємців.

Раніше прем'єр Борис Джонсон заявив, що Лондон і його партнери у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну готові запроваджувати санкції проти РФ стільки, скільки це потрібно.

Теги: #росія #британія #санкції #велика
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:46 03.03.2022
Ткаченко росіянам: Вийдіть на вулиці з протестом, незабаром день смерті Сталіна – чим вам не символічна дата почати жити в країні

Ткаченко росіянам: Вийдіть на вулиці з протестом, незабаром день смерті Сталіна – чим вам не символічна дата почати жити в країні

21:37 03.03.2022
США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

21:12 03.03.2022
Велика Британія впроваджує санкції проти російського мільярдера Усманова та голови "ВЕБ.РФ" Шувалова - ЗМІ

Велика Британія впроваджує санкції проти російського мільярдера Усманова та голови "ВЕБ.РФ" Шувалова - ЗМІ

20:04 03.03.2022
СБУ перехопила розмову російських ОМОНівців, які жахаються своїми втратами

СБУ перехопила розмову російських ОМОНівців, які жахаються своїми втратами

19:53 03.03.2022
Сторони досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів у місцях найзапекліших боїв - Подоляк

Сторони досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів у місцях найзапекліших боїв - Подоляк

19:39 03.03.2022
Переговори делегацій Росії та України завершилися, буде третій раунд - Подоляк

Переговори делегацій Росії та України завершилися, буде третій раунд - Подоляк

18:47 03.03.2022
ЄС хоче виключити Росію з режиму найбільшого сприяння торгівлі

ЄС хоче виключити Росію з режиму найбільшого сприяння торгівлі

18:47 03.03.2022
США готують санкції проти російських бізнесменів і членів їхніх сімей - ЗМІ

США готують санкції проти російських бізнесменів і членів їхніх сімей - ЗМІ

18:45 03.03.2022
Верещук: Росія приховує свої реальні втрати, але ми не варвари – ми хочемо, щоб російські матері забрали загиблих солдатів

Верещук: Росія приховує свої реальні втрати, але ми не варвари – ми хочемо, щоб російські матері забрали загиблих солдатів

18:34 03.03.2022
Мінекономіки звернулося до впливових рейтингових агентств із проханням знизити до мінімального кредитний рейтинг Росії

Мінекономіки звернулося до впливових рейтингових агентств із проханням знизити до мінімального кредитний рейтинг Росії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Охтирці на Сумщині немає опалення та електроенергії, російські війська бомблять Суми - Живицький

США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

Глава Міненерго: Стріляти в АЕС або намагатися захопити її - варварство, яке загрожує ядерній безпеці всього світу

Чехія може скасувати смертну кару для людей, які хочуть поїхати воювати в Україну і воюватимуть на боці України - прем'єр

Українські війська продовжують утримувати оборону на всіх напрямках – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

В Охтирці на Сумщині немає опалення та електроенергії, російські війська бомблять Суми - Живицький

Медустанови столиці працюють, медикаментів і донорської крові достатньо - КМДА

ОГТСУ розпочав використання обладнання Starlink для забезпечення резервних каналів зв'язку управління ГТС

На Донеччині за день загинула жінка і було поранено 70 людей - голова ОДА

Глава Міненерго: Стріляти в АЕС або намагатися захопити її - варварство, яке загрожує ядерній безпеці всього світу

Чехія може скасувати смертну кару для людей, які хочуть поїхати воювати в Україну і воюватимуть на боці України - прем'єр

Юлія Тимошенко: У цей складний час Верховна Рада демонструє високий рівень єднання

В Україну доправлять чергову партію обладнання Starlink - Федоров

Укрзалізниця намагається постачати вантажі в оточені міста

У результаті обстрілів у Торецьку без опалення залишилися 400 житлових будинків, 10 лікарень - ДСНС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА