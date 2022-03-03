На Донеччині за день загинула жінка і було поранено 70 людей - голова ОДА

У Донецькій області внаслідок російської агресії за день, 3 березня, загинула жінка і 70 людей було поранено, повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних. Сьогодні від рук окупантів загинула жінка в Майорську, а загалом в області за день поранено понад 70 людей", - написав Кириленко на своїй сторінці у Фейсбуці.

Водночас він зазначив, що знову під ударом Маріуполь: окупанти обстріляли щонайменше два мікрорайони, потрапили у гіпермаркет на західній околиці, били по лікарні.

"У місті відсутнє електро-, водо- і теплопостачання, перекрито шляхи доставки продуктів. Росія хоче організувати місту таку саму блокаду, як нацисти влаштували в Ленінграді. Це показова розправа над містом, яке відмовилося здаватися на поталу "російському світу", - уточнив голова ОДА.

За його словами, обласна влада працює над тим, щоб відкрити один із шляхів для підвезення продуктів.

За інформацією Кириленка, у Маріуполі за час вторгнення вже понад 200 цивільних поранених.

"Точну цифру постраждалих ще належить встановити. Наразі це зробити важко, тому що в місті, як і в прилеглих громадах, відсутній мобільний зв'язок", - сказав він.

Він також поінформував, що розпочалися обстріли в Очеретинській громаді - у Новоселівці Першій та Желанному.

"Уже ввечері окупанти випустили дві касети градів по Торецьку - поранено двох осіб, одну з них повезли на операцію в офтальмологію до Дружківки. Пошкоджено лінію електропередач і відключено два газорозподільні пункти. Електропостачання частково відновлено, ремонт газопроводу розпочнуть завтра, бо є ризики", - додав Кириленко.

Джерело: https://www.facebook.com/100050176913214/posts/498423931840166/