Події

21:03 03.03.2022

Юлія Тимошенко: У цей складний час Верховна Рада демонструє високий рівень єднання

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Депутати Верховної Ради нарешті стали єдиною командою національного порятунку. Парламент оперативно та злагоджено реагує на виклики, пов'язані з війною, заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, коментуючи результати пленарного засідання парламенту, що відбулося 3 березня.

"Я не втомлюся повторювати, що кожен має знати своє місце в строю. І депутати не є винятком. Ми зібралися сьогодні, щоб проголосувати за дуже важливі закони. Все, що сьогодні є на часі: і про захист цивільного населення, і про протидію агресору в інформаційній війні, і про відповідальність за мародерство. Звичайно, проголосували і закони в інтересах нашої армії й ЗСУ та ухвалили деякі рішення для підтримки нормальної життєдіяльності країни", – зазначила Тимошенко, повідомляє пресслужба "Батьківщини".

Повідомляється, що під час засідання депутати ухвалили 14 законів та одну постанову.

Теги: #тимошенко #рада #єднання
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