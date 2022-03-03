Події

20:58 03.03.2022

У результаті обстрілів у Торецьку без опалення залишилися 400 житлових будинків, 10 лікарень - ДСНС

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У результаті обстрілів у місті Торецьк Донецької області 3 березня було пошкоджено газопровід низького тиску, відключено два газорозподільні пункти та припинено газопостачання на всі 19 котелень міста, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У результаті цього без опалення залишилося 400 житлових будинків (понад 15 тисяч абонентів), 8 загальноосвітніх шкіл, 9 дитячих навчальних закладів та 10 лікувальних закладів. Температура повітря 1 градус тепла", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4230

Теги: #рф #опалення #обстріл
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