Події

20:55 03.03.2022

Мінцифри просить українців допомогти операторам розвантажити мобільні мережі

1 хв читати

Міністерство цифрової трансформації просить українців допомогти операторам розвантажити мобільні мережі.

"Щоб не перевантажувати мережу, просимо завжди за можливості підключатися до домашньої Wi-Fi мережі! Вимикати функцію автоматичного завантаження мультимедіа на телефонах", - написало міністерство у Тelegram-каналі в четвер.

У Мінцифри зазначають, що зараз усі українці тримають руку на пульсі: щохвилини сотні тисяч людей читають новини, дивляться відео та фото, і найшвидший канал отримання такої інформації – месенджери: Telegram, Viber тощо. А їх постійне використання значно впливає на мобільну мережу.

"Однак не всі звертали увагу, що, переглядаючи новини в різних чатах, їх фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Таким чином, сильно перевантажується мережа і не дозволяє зателефонувати рідним, коли це так важливо", - зазначає відомство.

У телеграм-каналі Мінцифри також опубліковано інструкцію з вимкнення автоматичного завантаження мультимедіа.

"Допоможемо залишатися всім українцям на зв'язку у цей складний час", - закликає відомство.

Джерело: https://t.me/mintsyfra/2701

Теги: #звязок #трафік #розвантаження
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:01 03.03.2022
В Україну доправлять чергову партію обладнання Starlink - Федоров

В Україну доправлять чергову партію обладнання Starlink - Федоров

14:01 02.03.2022
"Vodafone Україна" надає безкоштовний пакет зв'язку українцям у роумінгу в Румунії, Молдові, Угорщині та Польщі

"Vodafone Україна" надає безкоштовний пакет зв'язку українцям у роумінгу в Румунії, Молдові, Угорщині та Польщі

20:02 01.03.2022
"Київстар" відновив мережу в Ірпені та роботу фіксованого інтернету

"Київстар" відновив мережу в Ірпені та роботу фіксованого інтернету

17:12 01.03.2022
Мережі мобільних операторів України захищені від злому та зовнішнього втручання

Мережі мобільних операторів України захищені від злому та зовнішнього втручання

14:52 01.03.2022
Мобільний оператор Orange у Словаччині та Румунії пропонує українцям безоплатні SIM-картки

Мобільний оператор Orange у Словаччині та Румунії пропонує українцям безоплатні SIM-картки

00:22 01.03.2022
Російські війська не зможуть підмінити сигнал українських мобільних операторів - Держспецзв'язку

Російські війська не зможуть підмінити сигнал українських мобільних операторів - Держспецзв'язку

21:46 26.02.2022
"Київстар", Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із РФ та Білорусі

"Київстар", Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із РФ та Білорусі

13:57 26.02.2022
Зв'язок і мобільний інтернет ніхто не відключатиме – Держспецзв'язку

Зв'язок і мобільний інтернет ніхто не відключатиме – Держспецзв'язку

13:35 26.02.2022
Генштаб ЗСУ спростував інформацію про можливе відключення мобільного зв'язку та інтернету

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про можливе відключення мобільного зв'язку та інтернету

19:07 24.02.2022
Мережі мобільних операторів та інтернет-провайдерів працюють стабільно - Держспецзв'язку

Мережі мобільних операторів та інтернет-провайдерів працюють стабільно - Держспецзв'язку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чехія може скасувати смертну кару для людей, які хочуть поїхати воювати в Україну і воюватимуть на боці України - прем'єр

Українські війська продовжують утримувати оборону на всіх напрямках – Генштаб ЗСУ

Кулеба назвав черговою галюцинацією твердження голови СЗР РФ про те, що Україна працює над створенням ядерної зброї

Унаслідок авіаційних ударів по Чернігову з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих і 18 травмованих, рятувальні роботи призупинено через обстріл - ДСНС

Рада впровадила кримінальну відповідальність за колабораціонізм - Стефанчук

ОСТАННЄ

Велика Британія впроваджує санкції проти російського мільярдера Усманова та голови "ВЕБ.РФ" Шувалова - ЗМІ

Глава Міненерго: Стріляти в АЕС або намагатися захопити її - варварство, яке загрожує ядерній безпеці всього світу

Чехія може скасувати смертну кару для людей, які хочуть поїхати воювати в Україну і воюватимуть на боці України - прем'єр

Юлія Тимошенко: У цей складний час Верховна Рада демонструє високий рівень єднання

Росія хоче створити гуманітарну кризу в Україні - заступник голови ОП Тимошенко

У результаті обстрілів у Торецьку без опалення залишилися 400 житлових будинків, 10 лікарень - ДСНС

"Київтеплоенерго" ліквідувало пошкодження тепломережі біля залізничного вокзалу - КМДА

Українські війська продовжують утримувати оборону на всіх напрямках – Генштаб ЗСУ

Прокурор МКС приймає свідчення про воєнні злочини РФ в Україні

З Волновахи вже евакуйовано 800 мирних жителів – поліція

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА