Мінцифри просить українців допомогти операторам розвантажити мобільні мережі

Міністерство цифрової трансформації просить українців допомогти операторам розвантажити мобільні мережі.

"Щоб не перевантажувати мережу, просимо завжди за можливості підключатися до домашньої Wi-Fi мережі! Вимикати функцію автоматичного завантаження мультимедіа на телефонах", - написало міністерство у Тelegram-каналі в четвер.

У Мінцифри зазначають, що зараз усі українці тримають руку на пульсі: щохвилини сотні тисяч людей читають новини, дивляться відео та фото, і найшвидший канал отримання такої інформації – месенджери: Telegram, Viber тощо. А їх постійне використання значно впливає на мобільну мережу.

"Однак не всі звертали увагу, що, переглядаючи новини в різних чатах, їх фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Таким чином, сильно перевантажується мережа і не дозволяє зателефонувати рідним, коли це так важливо", - зазначає відомство.

У телеграм-каналі Мінцифри також опубліковано інструкцію з вимкнення автоматичного завантаження мультимедіа.

"Допоможемо залишатися всім українцям на зв'язку у цей складний час", - закликає відомство.

Джерело: https://t.me/mintsyfra/2701