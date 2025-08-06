Інтерфакс-Україна
Події
06:17 06.08.2025

В Україні пришвидшиться розвиток мобільного зв'язку – М.Федоров

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Президент Володимир Зеленський підписав закон №4321, що покликаний спростити умови для розвитку мобільного зв'язку на всій території України, повідомив перший віцепрем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми продовжуємо рухатись до амбітної мети - забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Закон № 4321 - важливий крок для її досягнення", - зазначив Федоров.

За його словами, документ має пришвидшити будівництво у країні мобільних мереж.

Він зазначив, що документ передбачає дерегуляцію у телеком-сфері на законодавчому рівні:

скорочення строків отримання ділянок для будівництва базових станцій з 6 до 3 місяців;

законодавче закріплення можливості використовувати пересувні базові станції без ризику демонтажу - особливо важливо для відновлення зв’язку після бойових дій.

Федоров додав, що з набуттям чинності Закону, мобільний зв'язок швидше буде з'являтися в селах та у найвіддаленіших куточках країни, на трасах, а також на деокупованих територіях.

Джерело: https://t.me/zedigital/5977

Теги: #мінцифри #трафік #телеком

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