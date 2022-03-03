Події

20:51 03.03.2022

Прокурор МКС приймає свідчення про воєнні злочини РФ в Україні

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Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан просить очевидців передавати йому документальні свідчення про воєнні злочини Російської Федерації в Україні.

"Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан просить усіх, хто має документальні свідчення воєнних злочинів, передавати йому ці матеріали на електронну пошту otp.informationdesk@icc-cpi.int", - повідомляє Верховна Рада України у Телеграмі.

Необхідно повідомляти про факти вбивства російськими окупантами мирних жителів, ракетно-бомбові та артилерійські удари по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах. Писати можна будь-якою мовою.

"Скидайте фото, відео, документи, показання очевидців", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Теги: #суд #гаага
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