Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у середу, обговорять "очевидне"

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається обговорити з президентом України Володимиром Зеленським війну.

"Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі", - сказав він під час спільного спілкування зі ЗМІ генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президента США.

"Зеленський чудовий хлопець, я збираюся зустрітися з ним сьогодні. Я не знаю, припускаю, що ми обговоримо Україну", - додав Трамп.

Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО у приміщенні Всесвітнього форуму.