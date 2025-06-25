Інтерфакс-Україна
Події
11:56 25.06.2025

Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у середу, обговорять "очевидне"

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Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у середу, обговорять "очевидне"
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається обговорити з президентом України Володимиром Зеленським війну.

"Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі", - сказав він під час спільного спілкування зі ЗМІ генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президента США.

"Зеленський чудовий хлопець, я збираюся зустрітися з ним сьогодні. Я не знаю, припускаю, що ми обговоримо Україну", - додав Трамп.

Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО у приміщенні Всесвітнього форуму.

Теги: #гаага #трамп #зеленський

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