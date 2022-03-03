Макрон заявив про наміри продовжити діалог із Путіним у спробі припинити війну

Президент Франції Емманюель Макрон після телефонної бесіди з президентом РФ Володимиром Путіним вранці у четвер заявив, що, незважаючи на відсутність реакції на заклики припинити атаки, має намір продовжувати свої зусилля та підтримувати контакти у спробі уникнути гіршого.

"Потрібно продовжувати діалог, щоб уникнути абсолютно непотрібних людських драм", - написав він у четвер увечері у Twitter.

За словами Макрона, цей діалог проводиться для захисту населення, щоб досягти дій, які дозволять уникнути людських трагедій, щоб покласти край цій війні.

"У цьому сенс моєї прихильності (діалогу) разом із президентом Зеленським та міжнародним співтовариством. Моя рішучість була і залишиться повселюдною", – наголосив президент Франції.