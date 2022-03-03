СБУ перехопила розмову російських ОМОНівців, які жахаються своїми втратами

Служба безпеки України оприлюднила аудіоперехоплення розмови двох російських спецназівців, які обговорюють ситуацію біля Гостомеля – ті жахаються своїми втратами.

Аудіозапис було оприлюднено у Telegram-каналі СБУ.

"Окупанти назвали війну в Україні "спецоперацією" та відвели на неї три дні. Натомість вже другий тиждень російські війська зазнають значних втрат. І вже не вірять, що вдасться захопити хоча б одне місто зі списку must be. І навіть сфотографуватися на фоні їм ніхто не дозволить! Тож вони жахаються власним втратам, а бойовий дух тане разом з весняним снігом", - йдеться у повідомленні СБУ.

Зокрема, в аудіперехопленні російські ОМОНівці кажуть: "Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемерівські, за кемерівськими – СЗШР кемерівський. Красноярців розбили взагалі "в дим" із танків, із мінометів. Наших розбили. Кемери встигли відскочити і сховатися, але й у них - один 200-й і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо".

Джерело: https://t.me/SBUkr/3806