Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію – Нацполіція

До Енергодара наблизилися два танки та два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону та захопити Запорізьку атомну електростанцію, повідомляє Нацполіція.

"Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію. Незважаючи на те, що підступи та дорогу до Енергодара перекрили представники територіальної оборони та місцеві жителі, до міста наблизилися два танки та два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону", - йдеться у повідомленні Нацполії в телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується: "Починається хаотична стрільба зі стрілецької зброї. А також окупанти намагаються розбити інженерні загородження аби мати доступ до дороги, що веде до станції".

Джерело:https://t.me/UA_National_Police/2052