Події

18:57 03.03.2022

Американське ядерне товариство закликало утриматися від воєнних дій поблизу ядерних об'єктів в Україні

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Київ. 3 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Американське ядерне товариство (American Nuclear Society, ANS) наполягає на припиненні воєнних дій поблизу атомних станцій та інших ядерних об'єктів в Україні.

"Ми підтримуємо МАГАТЕ та Всесвітню асоціацію ядерних операторів у заклику до всіх озброєних комбатантів в Україні утримуватися від воєнних дій поблизу ядерних об'єктів. Персонал українських АЕС повинен мати можливість виконувати свої обов'язки безперебійно, не відчуваючи тиску чи страху бути вбитим чи пораненим", – ідеться в заяві президента товариства Стівена Несбіта та його виконавчого і генерального директора Крейга Пірсі, розміщеній на сайті ANS у четвер.

Водночас керівники товариства, посилаючись на думку 10 тис. його членів, зазначили, що найнадійнішим способом запобігти подальшій загибелі людей та будь-якому ризику для ядерних об'єктів України є негайне припинення бойових дій узагалі.

Крім того, ANS наполегливо закликало забезпечити безперебійне електропостачання для кожного ядерного об'єкта, транспортування їхніх працівників і здійснення необхідних поставок, а також безперешкодне спілкування з регуляторами та інспекторами.

Також ANS створив спеціальний "Український гуманітарний фонд" для працівників атомної галузі та підтримки ядерної спільноти в Україні. "Відважні професіонали ядерної галузі України та їхні сім'ї потребують підтримки з боку міжнародної спільноти, оскільки вони продовжують безпечно експлуатувати атомні енергоблоки під час російського вторгнення", – зазначено в його повідомленні.

За словами Пірсі, ANS пишається тим, що підтримує українських атомників та їхні сім'ї.

"Їхня хоробрість і відданість у воєнних умовах підтримувати безпечну роботу АЕС і давати світло Україні є натхненням для всього світу", – наголосив він.

Джерело: https://www.ans.org/news/article-3722/american-nuclear-society-statement-on-the-escalating-war-in-ukraine/

Теги: #атом #енергетика
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