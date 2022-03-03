Події

18:54 03.03.2022

Зеленський, відповідаючи на запитання, чи не боїться він померти: Я президент країни, я просто не маю на це права

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Зеленський, відповідаючи на запитання, чи не боїться він померти: Я президент країни, я просто не маю на це права

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що боїться за життя своїх близьких, як і будь-яка людина, проте боятися за своє життя він не має права, оскільки є президентом країни.

"Як і будь-яка жива людина, ми всі хочемо жити. Я вважаю, що якщо та чи інша людина не боїться втратити життя своє або життя своїх дітей, я вважаю, що це нездорова людина. І тому, коли ти відправляєш когось на війну, як це зараз там відбувається, в іншій державі, і ти не думаєш про те, що ці люди забирають життя або можуть загинути, - і ти цього не боїшся, у тебе немає з цього приводу емоцій, я вважаю, що це ненормально", - сказав Зеленський, спілкуючись із представниками західних ЗМІ у четвер.

Він наголосив, що як будь-яка людина, боїться за життя своїх близьких.

"Що стосується мого життя: я президент країни, і я просто не маю права на це. І навіть якщо це є у мене в душі, у середині, у тих чи інших моментах. Я відчуваю біль так само, як і кожен із вас", – зазначив глава держави.

Водночас Зеленський додав: "Я боюся уявити собі, що я не маю держави: тебе запитую, звідки ти, а ти відповідаєш: такої країни немає. Я боюся цього".

 

Теги: #президент #війна #загроза
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