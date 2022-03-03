Молдова подає заявку на вступ до Європейського Союзу - президент Санду

Молдова подає заявку на вступ до Європейського Союзу, заявила президент Молдови Майя Санду на брифінгу у четвер увечері у Кишиневі.

Вона наголосила, що заявка направлена голові Євроради, а також президенту Франції Еммануелю Макрону. За її словами, заява буде подана найближчими днями в Брюсселі.

"Це волевиявлення наших громадян, висловлене на виборах. У нинішній складній ситуації ми зобов'язані діяти швидко та чітко, щоб забезпечити європейське майбутнє, свободу та демократію нашим громадянам", - заявила Санду.

Заявку на вступ Молдови до ЄС Санду підписала у присутності журналістів. Підписи під документом поставили також голова парламенту Ігор Гросу та прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця.