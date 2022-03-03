Прем'єр-міністр Гарібашвілі підписав заявку Грузії про вступ до Євросоюзу

Прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі поставив підпис під заявкою Грузії на вступ до Євросоюзу.

"Сьогодні історичний день для нашої країни. Грузія близька до Євросоюзу як ніколи раніше. З 2014 року, коли ми підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом, ми послідовно виконуємо взяті зобов'язання, досягаючи прогресу у зближенні з Євросоюзом у правових, економічних та політичних сферах", - заявив Гарібашвілі.

Він зазначив, що Грузія прагне стати "повноцінним членом європейської родини".