Події

16:05 03.03.2022

Прем'єр-міністр Гарібашвілі підписав заявку Грузії про вступ до Євросоюзу

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Прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі поставив підпис під заявкою Грузії на вступ до Євросоюзу.

"Сьогодні історичний день для нашої країни. Грузія близька до Євросоюзу як ніколи раніше. З 2014 року, коли ми підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом, ми послідовно виконуємо взяті зобов'язання, досягаючи прогресу у зближенні з Євросоюзом у правових, економічних та політичних сферах", - заявив Гарібашвілі.

Він зазначив, що Грузія прагне стати "повноцінним членом європейської родини".

Теги: #єс #грузія #заявка #експрес
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