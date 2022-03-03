Події

16:01 03.03.2022

Агресія РФ порушує світову продовольчу безпеку через зупинення експорту зернових з України - експерт

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Російська агресія в Україні, що спричинила подорожчання пшениці до $500/тонна через зупинення експорту зернових Україною та скорочення їх постачання з РФ, невдовзі призведе до зростання кількості голодних смертей на планеті, особливо в бідних країнах, а також до додаткових витрат на продовольство для розвинених країн, вважає економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

"На пшеницю і кукурудзу припадає 27% усіх калорій, або, іншими словами, всієї їжі світу! Україна та РФ разом експортують понад 25% усієї пшениці у світі. Це базовий продукт для продовольчої безпеки. Експорту з України зараз немає, з РФ майже зупинився. Ціни вже в космосі. Пшениця вже за $500! Куди йде ця пшениця? Здебільшого це країни третього світу. І там вже зараз важко і є загроза голодних бунтів", - наголосив експерт у повідомленні про загрози світовій продовольчій безпеці, які створює РФ, на своїй сторінці у Facebook у четвер.

Ярмак уточнив, що викликані РФ воєнні дії зривають посівну в Україні, що є особливо катастрофічним з урахуванням високих світових цін на газ і, відповідно, мінеральні добрива. Сукупність цих чинників веде до того, що Україна ще багато місяців не зможе експортувати зернові, а ще за кілька років виходитиме на довоєнні обсяги врожаю. Водночас ізоляція ринків інших країн від закупівель с/г продукції країни-агресора РФ також вплине на пропозицію зернових на світовому ринку.

"За весь цей час кількість людей, які у світі не мають доступу до мінімального набору калорій, зросте, за дуже грубими моїми мінімальними підрахунками, на 800 млн людей, а може, навіть на 1 млрд. Адже я ще не врахував обвал ВВП усіх країн світу. "Це означає різке зростання смертності новонароджених у бідних країнах світу та багато смертей від голоду та інших хвороб, спричинених недоїданням, серед дорослих", - пояснив Ярмак.

Він уточнив, що воєнні дії в Україні призведуть до уповільнення розвитку всього людства, оскільки багато дітей у світі, які змушені жити в умовах дефіциту продовольства, не зможуть в подальшому реалізувати свій потенціал, наприклад зробити нові наукові відкриття.

"У розвинених країнах світу люди тримають заощадження в акціях. Так от, вони вже втратили сотні мільярдів доларів протягом останніх днів. Втратять тепер ще більше. Вони також тепер витратить на сотні мільярдів більше на харчі, а це також піде з їхніх заощаджень. Я хочу, щоб наші друзі в НАТО та інших розвинених країнах зрозуміли: зараз ви вже втрачаєте набагато більше, ніж Україна. Тримаючись осторонь конфлікту, ви зараз вбиваєте мільйони дітей у бідних країнах світу, а з ними і ваше власне майбутнє", - констатував експерт.

Як повідомлялося з посиланням на MarketWatch, 2 березня цього року ціни на пшеницю злетіли до максимуму з 2008 року на тлі побоювань щодо ймовірних перебоїв постачання зернових через вторгнення РФ в Україну.

Котирування травневих ф'ючерсів на пшеницю в Чикаго під час торгів у середу підскочили на 7,6% і сягнули $10,59 за бушель.

"І Росія, і Україна є великими виробниками пшениці, на частку яких у сукупності припадає близько 30% світового експорту, тому це один із напрямів, де гостро відчувається прямий економічний вплив", - заявили аналітики Deutsche Bank.

Закриття чорноморських портів "означає, що постачання пшениці з України морем протягом невизначеного періоду часу буде неможливим", зазначає сировинний аналітик Commerzbank Карстен Фріч.

"Крім того, судноплавні компанії більше не приймають замовлення на доставку з Росії або в Росію. І в будь-якому разі нині практично жоден покупець не захоче замовляти російську пшеницю. Це означає, що до 30% світового експорту пшениці наразі відрізано від ринку більшою чи меншою мірою", - додав він.

https://www.facebook.com/andriy.yarmak/posts/5564176390276574

Теги: #війна #безпека #продовольча
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