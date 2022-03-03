ЮНІСЕФ оголосив про збір EUR400 млн для допомоги українському населенню

У ЮНІСЕФ у четвер заявили про необхідність зібрати EUR400 млн для надання допомоги населенню України, повідомили європейські ЗМІ.

За словами заступника директора регіонального бюро ЮНІСЕФ для країн Європи Філіпа Корі, кошти необхідні для екстрених потреб через гуманітарну кризу в Україні. "Нам потрібно мобілізувати команди (для надання допомоги - ІФ), українцям стає все складніше отримати допомогу", - сказав він.

За оцінкою Корі, якщо військові дії в Україні не припиняться, кількість українських біженців може досягти 4 млн людей.