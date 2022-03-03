РФ провела мобілізацію в ОРДЛО, мешканців Донбасу спрямовують як "гарматне м'ясо" на штурм Києва та Одеси - Залужний

Російське військове керівництво провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і формує підрозділи у складі 1-го і 2-го армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території, повідомив головком ЗСУ Валерій Залужний.

"Більшість із цих (мобілізованих - ІФ) людей мають російські паспорти. Наразі частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край і тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли до Бєлгорода для штурму Києва в першому ешелоні в ролі "гарматного м'яса", - написав Залужний у Фейсбуці у четвер.

Він уточнив, що це "воєнний злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни". "Це також черговий доказ повного підпорядкування 1-го і 2-го АК 8-й армії ЗС РФ", - підсумував Залужний.