Події

14:21 03.03.2022

Українська делегація прямує на переговори з РФ - Подоляк

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Українська делегація спрямовується на переговори з представниками Російської Федерації, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"На перемовини з РФ. Уже в гелікоптерах", - написав Подоляк у Твіттері в четвер, розмістивши фотографію, на якій він і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сидять у гелікоптері.

Пізніше сам Арахамія у Фейсбук написав, що програма мінімум на переговорах з РФ - створення гуманітарних коридорів.

"Через дві години стартуємо. Програма мінімум - гуманітарні коридори. Далі за обставинами", - зазначив Арахамія.

Російські ЗМІ стверджують, що переговори відбудуться у Брестській області Білорусі.

Перший раунд переговорів делегацій Росії та України відбувся 28 лютого в Гомельській області Білорусі, поблизу українського кордону.

Українську сторону представляють міністр оборони Олексій Резніков, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник глави української делегації в Контактній групі з урегулювання на Донбасі Андрій Костін, депутат Рустем Умеров і заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

Російську делегацію очолює помічник президента Володимир Мединський, до неї також входять заступники глав Міноборони та МЗС Олександр Фомін і Андрій Руденко, глава комітету Держдуми в міжнародних справах Леонід Слуцький і посол РФ у Білорусі Борис Гризлов.

 

Теги: #росія #переговори
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